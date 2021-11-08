شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: ملف تجديد عقد موسيماني مؤجل رغم الفوز بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن ملف تجديد عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، مؤجل فى الوقت الحالي، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين قبل انطلاق الموسم الجارى، لتعلن الإدارة الحمراء بقاء المدرب حتى نهاية عقده والذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، مع تأجيل خطوة التجديد.

وحاول مسئولو الأهلى تجديد عقد موسيمانى مع رفع قيمة راتبه، إلا أن زوجة المدرب الجنوب أفريقى والتى تعمل وكيلة لأعماله فى نفس الوقت طلبت راتباً أكبر مع وضع بند يمنع إقالته ويمنحه قيمة عقده بالكامل حال رغبت الإدارة فى رحيله بأى وقت، وهى الشروط التى رفضتها إدارة الأهلى وقتها، خاصة أن الثقة وقتها بين الطرفين لم تكن فى أفضل أحوالها بعد خسارة بطولتى الدورى والسوبر.

وأعادت مباراة القمة أمام الزمالك والتى فاز بها الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وقرار إدارة النادى بإلغاء العقوبة المفروضة على جهاز الكرة بالكامل والتى وصلت قيمتها لـ350 ألف جنيه على كل فرد الحديث حول تجديد موسيماني، إلا أن الإدارة الحمراء تفضل تأجيل الملف حالياً وعدم فتحه قبل اقتراب انتهاء مدة العقد، وذلك اذا كان الوقت الفنى وقتها هو تجديد عقده.