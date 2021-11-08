شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يوافق على استقالة عبد الحميد بسيونى ويعين مدربين بشكل مؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على استقالة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، وقرر تعيين أحمد عبد العزيز وياسر على المدربين العامين فى مهمة المدير الفنى للفريق بشكل مؤقت لحين الإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق، والذى من المنتظر أن يقود الطلائع مع عودة مباريات الدورى.

وأصبح عبد الحميد بسيوني ثاني ضحايا الدوري العام بعد تقدمه باستقالته من تدريب فريق طلائع الجيش، عقب تراجع النتائج في بداية الموسم الجاري، تاركاً الفريق متوجاً بأول لقب في تاريخه وهو كأس السوبر المصري، والذي توج به الطلائع قبل بداية الموسم الجاري، بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان طلعت يوسف مدرب الإسماعيلي قد افتتح سجل الاستقالات مبكراً في الدوري بعد ختام الجولة الثانية، وذلك بسبب عدم الاتفاق مع الإدارة الجديدة للدراويش برئاسة يحيى الكومي.

عبد الحميد بسيوني قاد الطلائع في ولايتين، وبدأت الولاية الثانية في الموسم الماضي واستمرت حتى الجولة الثالثة من الموسم الجاري لتضم 24 مباراة.

نجح "باسيو"، كما تلقبه الجماهير في تحقيق، 8 انتصارات، وتعادل في مثلهم، بينما تلقى طلائع الجيش تحت قيادة بسيوني 8 هزائم، بواقع 6 مباريات في الموسم الماضي ومباراتين بالموسم الجاري.

وبشكل عام، قاد بسيوني فريق الطلائع في 45 مباراة، فاز في 16 لقاء، وتعادل في 17 مباراة، وخسر 12 لقاء آخر.

حقق فريق الطلائع مع بسيوني ما لم يحققه مع أي مدرب آخر، وهو حصد أول بطولة في تاريخه عقب التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.