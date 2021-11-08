شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك فى تدريبات الأهلي بعد فترة التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود وليد سليمان لاعب الأهلي لتدريبات الفريق عقب فترة التوقف الدولي الحالية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بارتجاج في المخ.

وخاض وليد سليمان برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية وبات جاهزاً للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء الراحة التى حصل عليا الأهلي لمدة خمسة أيام عقب مباراة الزمالك الأخيرة.

ومن المقرر أن يشارك "الحاوي" وليد سليمان في التدريبات ليتم تجهيزه للمباريات المقبلة في بطولة الدوري.

وتعرض وليد سليمان للإصابة بارتجاج في المخ خلال مباراة الحرس الوطني بطل النيجر قبل أسبوعين بالقاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بسداسية نظيفة.

ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة فى بطولة الدورى، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 5 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة التى فاز فيها الأهلي 5/3 على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس حيث يتوقف الدوري حالياً بسبب الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر مباراتي الجابون وأنجولا بتصفيات مونديال 2022 بقطر.