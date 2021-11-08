شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: طلعت يوسف ظلم فى الإسماعيلي والنادي يحتاج مدربا أجنبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة خليل، نجم الإسماعيلى السابق، أن طلعت يوسف المدير الفنى السابق للدراويش تعرض للظلم من النادى الأصفر، قبل أن يتقدم باستقالته من تدريب الفريق، وقال خليل فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، الجماهير كلها حزينة من أجل الإسماعيلي، لأن جماهيره فى مصر كلها وليس الإسماعيلية فقط، الفريق فى مرحلة خطيرة جداً، أنا دائماً خارج مصر ولكن قلبى مع النادي، الإسماعيلى يجب أن يغلق باب التكهنات ويحافظ على سمعته، ويجب أن يضيق حلقة التواصل بين الإدارة واللاعبين.

وأضاف خليل، الإسماعيلى الفترة الأخيرة كان يأخذ أخباره من مواقع السوشيال ميديا، النادى يجب أن يغلق الباب على مجلس إدارته ولاعبيه، هم بحاجة لمدرب أجنبي، مثل الأهلى والزمالك، هناك فرق فى الكرة المصرية تحتاج لمدرب أجنبى بالتحديد، ليطور أداء الفريق ويبنى فريق جديد ويعيد الثقة مرة أخرى.

وتابع، الإسماعيلى يعانى من تراجع الأداء منذ 4 سنوات بسبب بيع اللاعبين، والكرة المصرية لم تعد تتحمل هذا الوضع لأننا دخلنا فى مرحلة المادة، وسوق اللاعبين المصرى بات يعانى من حالة فوضوية.

وأكد خليل أنه يجب الاستفادة من لاعبى الإسماعيلى القدامى، ولا شك أن طلعت يوسف تعرض للظلم، لأنه مريض ولم يقد الفريق، بالإضافة إلى المعلومات التى تأتى من الخارج إلى اللاعبين مثل التقليل من قيمة اللاعبين وهذا خطأ تماماً.

واختتم قائلا، طلعت يوسف لم يأخذ فرصته، ولكن حتى لو استمر كانت مهمته ستكون صعبة جداً، والإسماعيلى يحتاج إلى الصرف على الفريق وإبعاد السماسرة عن النادى.