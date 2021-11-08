شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف يرى أفشة نفسه بعد 40 سنة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دارت وصلة هزار بين ثنائي النادي الأهلي، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، عبر حساباتهما الشخصية على انستجرام، حيث نشر شريف فيديو لأحد قصار القامة خلال استعراض مهارته الكروية، وعلق عليه موجهاً كلامه إلى أفشة "انت اهوه" ليرد أفشة "بعد 40 سنة ده".

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريرا عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأحمر مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب في المعسكر المقبل خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قبل استئناف التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.

ويضم منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة، بخلاف اللاعبين الأجانب وأبرزهم علي معلول واليو ديانج، حيث يرغب موسيماني في معرفة حالة اللاعبين قبل وضع برنامج التحضير لاستكمال منافسات الدوري بدءا من مباراة المقاولون العرب في الجولة الثالثة من عمر الدوري.

وتعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد رحلة المدير الفني إلى جنوب أفريقيا، وترغب لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتض في عضويتها زكريا ناصف مناقشة بيتسو موسمياني في عدة ملفات وقضايا خاصة بشون فريق الكرة.

ويعود بيتسو موسيماني وجهازه الأجنبي المعاون من جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، بعدما غادر القاهرة الجمعة الماضى فى إجازة تستغرق عدة أيام.