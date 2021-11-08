شكرا لقرائتكم خبر عن "لو حد غيرك كان اتحسب الهدف".. مداعبة محمد بسام لشقيقه عمر فى لقطة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار حديث محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، وشقيقه عمر بسام مهاجم المقاولون العرب، انتباه الكثير من عشاق الكرة، وذلك بعدما سجل عمر بسام هدفاً في شقيقه خلال مباراة المقاولون والطلائع، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، إلا أن الفار تدخل واحتسب الهدف تسلل على عمر بسام ليتم إلغاؤه.

وأوضحت إحدى اللقطات حديثاً ومداعبة بين الشقيقين عقب إلغاء الهدف، كشف محمد بسام حارس الطلائع أسرارها في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت قائلاً، هذه رابع مرة أواجهه، والثالثة له ضدى كأساسى، قلت له لو كان شخصا غيرك لتم احتساب الهدف، ولكن لأنه أنت لن يتم احتسابه".



محمد وعمر بسام

وأضاف، قبل هذه المباريات دائما ما يقول لي أنه يتمنى أن يسجل هدفا في شباكي، فأقول له إن شاء الله إن كان لنا عمر.

ويحتل المقاولون المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 4 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز على فريق إيسترن كومباني في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم الخسارة أمام إنبي بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل ذئاب الجبل مع الطلائع بهدف لكل فريق.