شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريرا عن حالة دوليي الأهلي مع منتخباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريرا عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأحمر مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب في المعسكر المقبل خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، قبل استئناف التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.

ويضم منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة، بخلاف اللاعبين الأجانب وأبرزهم علي معلول واليو ديانج، حيث يرغب موسيماني في معرفة حالة اللاعبين قبل وضع برنامج التحضير لاستكمال منافسات الدوري بدءا من مباراة المقاولون العرب في الجولة الثالثة من عمر الدوري.

وتعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد رحلة المدير الفني إلى جنوب أفريقيا، وترغب لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتض في عضويتها زكريا ناصف مناقشة بيتسو موسمياني في عدة ملفات وقضايا خاصة بشون فريق الكرة.

ويعود بيتسو موسيماني وجهازه الأجنبي المعاون من جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، بعدما غادر القاهرة أمس، الجمعة، فى إجازة تستغرق عدة أيام.

واستغل موسيماني الإجازة التى حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام عقب مباراة القمة من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته التى تُقيم هناك، وغادر موسيماني القاهرة عقب مباراة الزمالك أمس، الجمعة، والتى فاز فيها الأهلي 5/3 ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويعود موسيماني بعد الإجازة مع الفريق لبدء الاستعداد لارتباطات الدوري المقبلة، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجاري فى الدوري العام.

وتتوقف بطولة الدوري الممتاز بدءاً من اليوم بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمباراتي الجابون وأنجولا فى تصفيات مونديال 2022.