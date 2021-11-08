تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

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يشهد اليوم الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بعض المباريات المهمة في دوريات أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى بعض البطولات الأوروبية.



وأسدل الستار على مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى مساء الأحد، استعدادا لانطلاق فترة التوقف الدولي وانضمام اللاعبين إلى منتخباتهم خلال الأسبوع الحالي.

ومن أبرز المباريات التي ستُقام اليوم الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تلك المباراة التي تجمع بين فريقي داج وريد وسالفورد سيتي، في الدور الثاني من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، قبل نحو 45 دقيقة من مباراة تينيريفي وجيرونا في الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وفي الدوري الأرجنتيني، سيحل بوكا جونيورز ضيفا على ألدوسيفي، في الجولة الـ17، وتحديدا في تمام الثالثة والربع فجر الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

كما يحل فلامينجو ضيفا على شابيكوينسي، في الجولة الـ30 من الدوري البرازيلي، في الثانية فجر الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

يُذكر أن مباريات الدوري البرازيلي والأرجنتيني تُذاع عبر قناة "فوكس سبورتس".