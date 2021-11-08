شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم فى ربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دورى مرتبط كرة السلة، والتى يلتقى فيها 8 فرق، حيث يلتقى التأمين مع الجزيرة، والزمالك مع سموحة، والاتصالات مع الأهلى، بالإضافة إلى مباراة الاتحاد السكندرى مع سبورتنج.

موعد مباريات دورى السلة اليوم

وتقام مباريات المرتبط تحت 18 سنة في تمام الرابعة مساءً، بينما تقام مباريات الرجال في السادسة، على أن تكون المواجهات على ملاعب الأندية.

نتائج مباريات الذهاب

فاز مصر للتأمين على الجزيرة فاز بنتيجة 76/65 ، وفاز سموحة على الزمالك 71/64 ، والأهلى على الاتصالات 74/65، أما الاتحاد فتغلب على سبورتنج 65/90.

فى حال التعادل في نقاط الفوز والهزيمة لمباريات الذهاب والإياب في مباريات المرتبط والرجال يؤخذ بنظام الترتيب لمباريات الرجال فقط (المواجهات المباشرة) واذا استمر التعادل مرة أخرى يؤخذ بنظام الترتيب (فرق الأهداف) لمباريات المرتبط.