شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يصل القاهرة فجرا وينتظم فى معسكر الفراعنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة فجر اليوم، الاثنين، مصطفى محمد مهاجم جالطه سراي التركي، وتوجه مباشرة إلى معسكر منتخب مصر بالإسكندرية استعدادًا للمشاركة في تدريبات الفراعنة لمباراتي أنجولا والجابون، المقرر لهما يوما 12 و 16 نوفمبر الجارى فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، للحديث إلى وسائل الإعلام عن تحضيرات الفراعنة لمباراتي أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم 2022.

ويعقد المؤتمر في الخامسة والربع مساء اليوم قبل انطلاق التدريب في الخامسة والنصف، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الأول أمس الأحد على أحد الملاعب الفرعية باستاد برج العرب في بداية معسكره استعدادًا لمباراتي أنجولا الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وشارك في مران الأمس اللاعبون المختارون من الأندية المصرية، فيما يستكمل الفريق اليوم صفوفه بانضمام اللاعبين المحترفين في الخارج، بعد الاكتفاء بـ25 لاعبًا، إثر التأكد من عدم تمكن عمر مرموش من اللحاق بالمعسكر نظرا لإصابته.