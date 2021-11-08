شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يشارك فى كأس العرب مارس المقبل.. ويبحث عن وديتين أفريقيتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث منتخب مصر الأولمبي عن خوض وديتين أمام منتخبات أفريقية خلال شهر يناير المقبل، والتي يتخللها توقف دولي لمشاركة منتخب مصر الأول فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويشارك منتخب مصر الأولمبي في شهر مارس المقبل في بطولة كأس العرب، من أجل التجهيز للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد 2024 بباريس.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبى،اليوم الاثنين، بالقاهرة استعدادا للمرحلة المقبلة، التى تشهد التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقرر مسئولو منتخب مصر الأوليمبي أن يقام المعسكر على مرحلتين، الأولى فى الفترة من 8 حتى 13 نوفمبر الجارى ويضم لاعبى الدورى الممتاز، والثانية فى الفترة 13 حتى 16 من نفس الشهر ويضم لاعبى الدرجة الثانية ومواليد 2001.