شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغري مصطفى فتحى براتب الفئة الأولى والسعودية أمل الزمالك فى تجديده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لليوم السابع أن مسئولا أهلاويا كبيرا فاتح مصطفى فتحى نجم هجوم الزمالك، ومازالت المفاوضات جارية، من أجل الانتقال للأهلى الموسم المقبل، خاصة أن عقده مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

ولم ينجح الزمالك فى تجديد عقد مصطفى فتحى حتى الأن، فى الوقت الذى يعد اللاعب واحاد من أهم المطلوبين داخل النادى الأهلي، إلا أن الأخير يرفض التدخل فى الأمر قبل أن تفشل مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك لتجنب حدوث أى أزمة بين القطبين.

ويٌغرى الأهلى مصطفى فتحى بوضعه فى قائمة لاعبى الفئة الأولى والتى يتواجد فيها اللاعبون الدوليون بحيث لا يقل راتبه السنوى عن 9 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يحاول الزمالك إحضار عقد إعارة سعودى للاعب خلال الفترة القادمة لوجود أزمة مالية داخل النادى حالياً، بحيث يقوم اللاعب بالتجديد على أن يخرج إعارة الموسم المقبل فى السعودية يحصل خلالها على مبلغ كبير يعوضه عن القيمة التى يوقع بها فى عقده الجديد مع الزمالك.

ونجح مصطفى فتحى فى إحراز هدف ملعوب فى مباراة القمة الأخيرة والتى حسمها الأهلى بنتيجة 5/3 والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.