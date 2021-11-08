شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: تلقيت عرضاً للعمل بالإسماعيلى.. وطلبت دراسة خطة إنقاذ النادى أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسنى عبد ربه، قائد النادى الإسماعيلى السابق، عن كواليس تلقيه عرضاً للعمل بالقلعة الصفراء خلال التغييرات المنتظرة خلال الساعات المقبلة، وقال القيصر فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم : " تلقيت اتصالا من خالد زين نائب رئيس النادى الإسماعيلى، تربطنى علاقة جيدة بيه قبل نجاحه فى انتخابات الدراويش، وقالى عايزينك تكون معانا فى اللجنة الفنية تحب تكون متواجد فى النادى".

ويضيف القيصر: "قولتله طبعاً ده بيتى وأنا تحت أمر الاسماعيلى ولكن مش عايز أكون موجود لمجرد أن وجودى هيكون تأشيرة إرضاء الجماهير ، لن أقبل بدور غير مؤثر أو بدون فائدة ، لست من الاشخاص الذين يرغبون فى الحصول على رواتب ومناصب بدون دور مؤثر لصالح النادى وقولتله محتاج أشوف رؤية المجلس حتى أحدد هل هي رؤية ستعيد الاسماعيلى لمكانته الطبيعية أم لا وبعدها أعلن قراراى".

وتابع حسنى عبد ربه :"خالد زين قالى فكر وهيكون معاك حمادة المصرى وأشرف خضر وبعض الشخصيات الاخرى وانتهت المكالمة ، وعلمت ان الاتجاه فى المجلس يتجه لتعيين مدرب أجنبى إما فييرا أو مدرب أرجنيتى تولى تدريب الهلال السعودى ، وأعتقد فييرا أنسب من المدرب الارجنتينى لانه درب الاسماعيلى والزمالك فى وقت سابق ويملك دراية بالدوري المصرى والاسماعيلى فى مرحلة صعبة ويحتاج مدرب قوى".

وأكمل القيصر:" لست على خلاف مع ميدو كانت أزمة عابرة وانتهت وعلاقتنا كويسة وعملت معه فى بعض القنوات منذ فترة قليلة، الاسماعيلى خيره علينا كلنا ولازم ننقذه ولكن بخطة مدروسة".