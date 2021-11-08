شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكى مديرا فنيا لحرس الحدود خلفا لمحمد حليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو حرس الحدود على تصعيد محمد مكى المدرب العام للفريق لمنصب المدير الفني بعد رحيل محمد حليم بناء على رغبته عن القيادة الفنية للنادى العسكرى .

ويحتل حرس الحدود المركز الثانى برصيد 11 بجدول المجموعة الثالثة التي تضم أندية الإسكندرية وبحرى بالقسم الثانى ولديه مباراة مؤجلة مع الرجاء المطروحى من الأسبوع الأول .

وفضل مسئولو الحدود منح الفرصة لمكى في منصب الرجل الأول للفريق نظرا لعلمه الشديد بقدرات الفريق نظرا لتواجده لاكثر من موسم وعقب اعتزاله مباشرة في الجهاز المعاون للعديد من الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الفريق ، بالإضافة لدرايته الكاملة بقدرات اللاعبين المتواجدين حاليا .