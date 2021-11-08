شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى فتحى نجم التحديات فى الزمالك والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك فى مواجهة التحديات بكل قوته سواء فى الزمالك أو منتخب مصر الذى انضم له فى قائمة مواجهتى أنجولا والجابون المقبلتين، فى ظل تألقه فى الفترة الأخيرة مع القلعة البيضاء.

مصطفى فتحى نجم يمتلك كل مقومات تحدى الظروف، خاصة بعدما عاد من فترة تألق فىالإعارة مع سموحة الموسم المنقضى لبيدع مع الزمالك .

وضمن مصطفى فتحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مقعدًا أساسيًا فى تشكيل فريقه خلال الفترة المقبلة، وأولها خلال مباراة الإسماعيلى المحدد لها يوم 19 من الشهر الجارى.

ونجح مصطفى فتحى فى تثبيت أقدامه بتشكيل الزمالك، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز خلال مواجهة الأهلى التى أقيمت الجمعة الماضى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3.

وقدم مصطفى فتحى أداءً مميزًا فور دخوله أرض الملعب أمام الأهلى، حيث شارك اللاعب مع بداية الشوط الثانى بدلاً من إمام عاشور، ونجح فى قلب مجريات المباراة بعدما سجل هدفًا فى شباك محمد الشناوى، ليقلص الأبيض الفارق بعدها لهدفين فقط.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مصطفى فتحى فى الصور التالية :