شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة مع وكيل بن شرقى قبل مغادرة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو فريق الزمالك تواجد وكيل أعمال المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، فى القاهرة، لعقد جلسة معه للتفاوض حول تجديد تعاقد اللاعب خاصة بعدما أبدى بن شرقى ووكيله موافقة مبدئية على زيادة قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع تفعيله من الموسم الثانى.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك الجلسة مع وكيل أشرف بن شرقى قبل مغادرته القاهرة، للوقوف على مدى جدية اللاعب ورغبته فى التجديد من عدمه، خاصة أن فترة المفاوضات استمرت طويلاً دون حسمها حتى الآن.

وترغب لجنة إدارة نادى الزمالك فى حسم ملف تجديد تعاقد أشرف بن شرقى خلال الفترة الحالية، خاصة أن اللاعب يمتلك العديد من العروض الخارجية وفى حالة عدم التجديد سيصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر فى انتقالات شهر يناير المقبل.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على استبعاد أشرف بن شرقي، من تشكيلة الفريق خلال المباريات المقبلة، بداية من الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة للدورى، وذلك بعد هبوط مستواه مؤخرا وضياعه العديد من الفرص التي تهدر مجهود زملائه بالكامل.

وسيتخذ كارتيرون القرار رسميا عقب وضوح الرؤية بالنسبة لمشاركة بن شرقي مع منتخب بلاده المغرب من عدمها في تصفيات كأس العالم المقبلة، حيث إنه في حالة غياب اللاعب عن مباراتي منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم فإنه لن يشارك مع الزمالك امام الإسماعيلي، والحالة الوحيدة التي سيتراجع خلالها كارتيرون عن قراره ان يشارك اللاعب ويتألق مع منتخب بلاده.