شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لكيروش اليوم للحديث عن مباراتي أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، للحديث إلى وسائل الإعلام عن تحضيرات الفراعنة لمباراتي أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم 2022.

ويعقد المؤتمر في الخامسة والربع مساء اليوم قبل انطلاق التدريب في الخامسة والنصف، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى.

وأدى أمس الأحد المنتخب الوطني تدريبه الأول على أحد الملاعب الفرعية باستاد الجيش ببرج العرب في بداية معسكره استعدادًا لمباراتي أنجولا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

شارك في مران الأمس اللاعبون المختارون من الأندية المصرية، فيما يستكمل الفريق اليوم صفوفه بانضمام اللاعبين المحترفين في الخارج، بعد الاكتفاء بـ25 لاعبًا، إثر التأكد من عدم تمكن عمر مرموش من اللحاق بالمعسكر نظرا لإصابته.