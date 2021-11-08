الزمالك يكشف موقف كارتيرون وتطورات ملف بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه لا صحة لما يتردد عن تفكير باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول في الرحيل عن النادي، مضيفًا أن ملف التجديد لأشرف بنشرقي لاعب الفريق "محلك سر".

وخسر الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 5-3.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال السيد: "نتيجة مباراة القمة (مفاجئة) بكل تأكيد لكنها كرة القدم، باختصار هي مباراة بثلاث نقاط، بالتأكيد أنا واللجنة والجماهير (زعلانين) لكننا مازلنا في الاسبوع الثالث من بطولة الدوري، علينا أن نستفيد من أخطائنا ومن النوارد أن تتكرر مثل هذه الظروف".

وبسؤاله عما يدور بشأن رحيل مدرب الحراس، قال: "لا أجد سبب أو مبرر لما يتردد، هل كان أبو جبل فقط خارج الفورمة؟ هذا الكلام غير صحيح تماما، نثق في الجهاز الفني واللاعبين وليس هناك ما يستدعي لإجراء تعديلات على الجهاز الفني للفريق".

وعن ملف المدرب العام، قال السيد: "لا نية في الفترة الحالية لإضافة اسم مصري أو أجنبي على الجهاز الفني، منذ نهاية الموسم الماضي وقلنا إن الأمر في يد المدير الفني، كارتيرون ليس رافضا لاسم مصري أو أجنبي، هو طلب فقط التأني وعدم الاستعجال في حسم الأمر".

وعما يدور حول تفكير كارتيرون في الرحيل عن النادي، أجاب عضو لجنة الزمالك: "عندما فزنا ببطولة الدوري الموسم الماضي خرج البعض في اليوم التالي وقالوا (كارتيرون هرب)، أستبعد هذا الأمر، هناك شرط جزائي في العقد، وإذا كان يرغب في الرحيل عن الفريق لماذا جدد عقده مؤخرا!؟".

وبسؤاله عن موقف شيكابالا والتجديد لبنشرقي، قال: "بالنسبة لشيكابالا نتمنى أن ينظر اتحاد الكرة في الالتماس المقدم منّا بشكل واقعي، نتمنى إلغاء العقوبة لأنها غير ذات معنى".

وأتم: "أما ملف التجديد لبنشرقي فمازال (محلك سر)، ليس هناك جديد".

*وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف شيكابالا 8 أشهر عقب أحداث التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي، قبل أن يتراجع ويخفف العقوبة لمدة 8 مباريات، ورفض تنفيذ قرار لجنة التسوية والتحكيم الذي حصل عليه الزمالك بشأن إلغاء العقوبة الموقعة على اللاعب.