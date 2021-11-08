حكم القمة يتحدث عن.. أصعب لحظات المباراة.. ولماذا أعاد ركلة جزاء الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر

أكد محمد عادل الحكم الذي أدار مباراة القمة التي جمعت بين الزمالك والأهلي ببطولة الدوري، أنه ومعاونيه قدموا صورة جيدة عن التحكيم المصري، مضيفا أن أصعب لحظات المباراة كانت بعد هدف الأهلي الثالث.

والتقى الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة الماضي (5 نوفمبر) ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 5-3.

وخلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال عادل: "خرجنا بمباراة القمة بشكل يُرضي الجماهير ويُرضي الفرقتين".

وتابع: "أصعب لحظات المباراة كانت بعد الهدف الثالث للأهلي (سجله محمد شريف)، شعرت بتوتر لاعبي الزمالك خوفا من خروج المباراة بنتيجة كبيرة".

وبسؤاله هل كان لتقنية الفيديو رأي آخر في بعض قراراته، أجاب: "أحمد الغندور الذي تولى إدارة تقنية الفيديو تدخل في إعادة ركلة الجزاء الثانية للأهلي، لا يجوز أن يعطيني (VAR) توصية وأتجاهلها".

وأوضح: "ركلة الجزاء الثانية للأهلي حدث بها كل المخالفات، تقدم من محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، اختراق مهاجم ومدافع للمسافة القانونية (تٌقدر بـ 9 متر و15 سم من علامة الجزاء)، أساس الإعادة كان تقدم حارس المرمى، وفي حالة التزام شريف بالمسافة القانونية قبل تسديد الكرة في المرمى كانت لتحتسب هدفا".

وعن دخول كرة ثانية إلى الملعب أثناء تسديد الركلة، قال: "لم نر مصدر إطلاقها، فوجئت بها لحظة تسديد معلول للكرة لكنها لم تؤثر على الحارس أو على مسدد الكرة، بالتالي كأنها لم تكن طالما لم تؤثر على سير اللعب".

وبسؤاله عن رأيه في عودة التحكيم المصري لإدارة مباريات القمة، قال عادل: "(كنا بنتعاير) في معسكرات كاف أننا لا ندير مباريات القمة فكيف نسعى لإدارة مباريات كبرى في أفريقيا.. في وجود تقنية الفيديو من له حق سيحصل عليه".

وعن سبب احتساب ركلة جزاء الزمالك التي جاء منها الهدف الثاني، قال عادل: "الخطأ كان على علي معلول لاعب الأهلي الذي قام بعرقلة سيف الدين الجزيري، خلال سير المباراة لم تؤثر النتيجة على أداءنا، بعدما كانت النتيجة 4-1 لم نتردد في احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي وكذلك ركلة جزاء الزمالك".

وأتم عادل حديثه: "راضِ عن نفسي بشكل كبير، قدمنا صورة محترمة عن التحكيم المصري، شرفنا عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام واتحاد الكرة".