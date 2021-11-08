وفد الأهلي يطير إلى الإمارات الخميس لمعاينة ملاعب مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن هناك وفد من النادي، سوف يطير إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس المقبل، بهدف الوقوف علي ملاعب وفنادق الإقامة الخاصة بكأس العالم للأندية الذي سيقام في شهر فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي في النسخة المقبلة لمونديال العالم للأندية بوصفه بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا التي توج بها علي حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلاكورة، إن محمود الخطيب رئيس النادي وبوصفه المفوض بالإشراف علي قطاع الكرة وافق علي أن يضم الوفد كل من أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بجانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي.

وأضاف: "الوفد سيقوم خلال زيارته بعدد من المهام علي رأسها الإطلاع علي ملاعب تدريب بطولة كأس العالم للأندية وفندق إقامة بعثة الأهلي لدي تواجده هناك".

وتابع: "الوفد سوف يقوم بمعاينة مكان المعسكر المغلق الذي سيقيمه الأهلي في دبي شهر ديسمبر المقبل وقت مشاركة المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب التي ستقام في قطر، بعد ان تلقي عرضاً رسمياً بذلك من إحدي شركات التسويق".

وأتم: "هناك اجتماعات وزيارات لعبد الحفيظ وتوفيق مع الشركة الحاصلة علي حقوق رعاية ملابس الفريق الأول هناك، كما سيقوم الثنائي بزيارة أكاديمية النادي هناك".