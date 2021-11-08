شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأولمبى ينطلق اليوم بالقاهرة على مرحلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبى،اليوم الاثنين، بقيادة شوقى غريب بالقاهرة استعدادا للمرحلة المقبلة، التى تشهد التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقرر شوقى غريب أن يقام المعسكر على مرحلتين، الأولى فى الفترة من 8 حتى 13 نوفمبر الجارى ويضم لاعبى الدورى الممتاز، والثانية فى الفترة 13 حتى 16 من نفس الشهر ويضم لاعبى الدرجة الثانية ومواليد 2001.

ووافق اتحاد الكرة مؤخرا على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

كما وافق الاتحاد على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.

وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي، وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003، وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.