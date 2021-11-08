شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتصالات ..و الزمالك مع سموحة بدورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم 4 مباريات في إطار منافسات بطولة دورى مرتبط كرة السلة ، في إياب دور ربع النهائى من البطولة، حيث يلتقى التأمين مع الجزيرة ، و الزمالك مع سموحة ، والمصرية للاتصالات مع الأهلى ، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى مع سبورتنج .

فاز مصر للتأمين على الجزيرة فاز بنتيجة 76/65 ، و فاز سموحة على الزمالك 71/64 ، و الاهلى على الاتصالات 74/65 ، أما الاتحاد فتغلب على سبورتنج 65/90 .

ومن المقرر أن يلتقى في الدور نصف نهائي المسابقة ستقام بين الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من مباراة الثالثة من طرف، والفائز من المباراة الثانية مع الفائز من المباراة الرابعة من طرف.

يذكر أن أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك يتواجد في قطر للتأهيل والعلاج من الإصابة التى يعانى منها اللاعب منذ شهر أغسطس الماضى.، بعد إصابته مع منتخب مصر فى مباراة إفريقيا الوسطى في بطولة الأفرو باسكت ، فى الوقت الذى كان مقرر ان يخضع اللاعب لفترة معايشة مع نادى تورنتو الا أن الإصابة أجلت الأمر.