ماكس فيرستابن يتوج بسباق المكسيك ويقترب من الحسم ضمن بطولة العالم للفورمولا 1

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بسباق جائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات.



وعزز ماكس فيرستابن صدارته لبطولة العالم للفورمولا 1 هذا الموسم بعد تتويجه بالسباق الـ18، ليقترب بقوة من حسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

وبات السائق الهولندي على بعد 19 نقطة من مطارده البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني في الترتيب العام هذا الموسم.

وحل هاميلتون، المتوج 7 مرات بلقب الفورمولا 1، ثانيا في سباق المكسيك بعدما صمد أمام هجوم سيرجيو بيريز سائق ريد بول الذي خاض المنافسات على أرضه.

وعبر فرستابن خط النهاية متفوقا بفارق 16.555 ثانية على هاميلتون ليحقق انتصاره التاسع هذا الموسم والثالث له في المكسيك والـ19 في مسيرته.

وانتزع فرستابن صدارة السباق في المنعطف الأول بعد انطلاقه من المركز الثالث، وهاجم ثنائي مرسيدس وقام بتأخير الكبح إلى ما قبل المنعطف بقليل في تحرك أثبت أنه كان حاسما في نتيجة السباق.

وعقب الفوز، قال فيرستابن (24 عاما) عن الخطوة الكبيرة التي قطعها نحو لقب البطولة: "الطريق ما زال طويلا، لكن الأمور تبدو جيدة، غير أنها يمكن تنقلب سريعا".

وأضاف "أبقيت كل شيء على أرض الحلبة وتقدمت من المركز الثالث إلى الأول، وهذا ما أنجح سباقي لأنني كنت أركز على نفسي، ونملك سيارة سريعة للغاية".

ماكس فيرستابن سائق ريد بول متصدر جدول ترتيب الفورمولا 1

ولم يمنح فيرستاين لنظيره هاميلتون الفرصة بعد الفترة التي نزلت فيها سيارة الأمان إلى الحلبة بعد حادثي اصطدام بعد المنعطف الأول.

وقال هاميلتون إنه قدم كل ما لديه بعدما طارده بيريز بقوة في آخر عشر لفات، لكنه أكد أن لقب فورمولا 1 مازال معلقا، مضيفا "أشعر بأنني عززت ما حققته.. هناك 4 سباقات حتى النهاية، ويجب علينا مواصلة الضغط".

الهولندي ماكس فرستابن - ريد بول - 312.5 نقطة

البريطاني لويس هاميلتون - مرسيدس - 293.5 نقطة

الفنلندي فالتيري بوتاس - مرسيدس - 185 نقطة

المكسيكي سيرجيو بيريز - ريد بول - 165 نقطة

البريطاني لاندو نوريس مكلارين - 150 نقطة