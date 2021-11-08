شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض عروض الشتاء لرحيل حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو النادي الأهلي ببقاء حسين الشحات جناح الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رافضين مناقشة أية عروض تصل النادي بشأن الحصول على خدمات اللاعب، بعد الأنباء التي ترددت عن اهتمام أندية خليجية بضم الشحات في الميركاتو الشتوي، لاسيما بعد فشلت مساعي ضم اللاعب في الصيف الماضي.

وتلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من قبل وكلاء لاعبين يخطرونهم باهتمام أكثر من نادي سعودي بضم حسين الشحات في الميركاتو الشتوي القادم، ومطالبة الأهلي بتحديد شروطه للموافقة على بيع أو إعارة اللاعب في الانتقالات القادمة، مستغلين عدم مشاركة الشحات مع الأهلي بشكل أساسي منذ انطلاق الموسم الحالي، في ظل اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني على الثنائي الأجنبي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

وأغلق مسئولو الأهلي الباب أمام التفاوض على رحيل حسين الشحات في يناير القادم، باعتباره من العناصر الأساسية في صفوف الأهلي ومن الركائز التي لا غنى عنها في قائمة الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، ولا توجد نية للتفاوض على بيعه أو إعارته، لاسيما مع تمسك الجهاز الفني ببقاء اللاعب.