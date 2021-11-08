شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لبدر بانون في الأهلي بعد العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحدد حالة المغربي بدر بانون مدافع الأهلي الطبية وموقفه من المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد عودة اللاعب من بلاده عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها فريقه بعد مباراة القمة ضد الزمالك والتي فاز فيها الأحمر بخماسية، لظروف التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في مباراتي أنجولا والجابون بالتصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن يخضع بانون للفحص الطبي من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع عودة اللاعب من بلاده واستئناف التدريبات الجماعية عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 5 أيام، قبل مواصلة التحضير للمرحلة القادمة من عمر الدوري المصري.

وتعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد رحلة المدير الفني إلى جنوب أفريقيا، وترغب لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتض في عضويتها زكريا ناصف مناقشة بيتسو موسمياني في عدة ملفات وقضايا خاصة بشون فريق الكرة.

ويعود بيتسو موسيماني وجهازه الأجنبي المعاون من جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، بعدما غادر القاهرة أمس، الجمعة، فى إجازة تستغرق عدة أيام.

واستغل موسيماني الإجازة التى حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام عقب مباراة القمة من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته التى تُقيم هناك، وغادر موسيماني القاهرة عقب مباراة الزمالك أمس، الجمعة، والتى فاز فيها الأهلي 5/3 ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويعود موسيماني بعد الإجازة مع الفريق لبدء الاستعداد لارتباطات الدوري المقبلة، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجاري فى الدوري العام.

وتتوقف بطولة الدوري الممتاز بدءاً من اليوم بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمباراتي الجابون وأنجولا فى تصفيات مونديال 2022.