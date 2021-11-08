شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تقترح على كارتيرون تعيين مشرف على الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترح لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، تعيين مشرف على الكرة فى جهازه المعاون، لفرض حالة من السيطرة على اللاعبين.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى تعيين مشرف على الكرة حتى يتفرغ كارتيرون للعمل الفنى فقط، لاسيما أن المدرب يقوم فى الوقت الحالى بالعمل الفنى والإشراف على الكرة كما أنه رفض تعيين مساعدين فى جهازه ما أدى لحدوث خلل داخل الفريق.

وتقوم إدارة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، برصد جميع الأسماء المرشحة لمنصبى المدرب العام والمساعد للانضمام للجهاز المعاون لكارتيرون، حيث استقرت الإدارة على تعيين عناصر جديدة فى جهاز كارتيرون، وذلك بعد الخسارة الثقيلة التى تعرض لها الفريق من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

وسافر كارتيرون إلى الخارج لقضاء فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته، في ظل حصول الفريق على راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعود كارتيرون إلى مصر قبل استئناف الفريق تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة من الدوري.

وخاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري المصري أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.