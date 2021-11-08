فيوتشر يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً للجولة الرابعة بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الإثنين، فريق فيوتشر، تدريباته استعداداً للجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، للاعبين، لمدة 48 ساعة بعد انتهاء مباراة المصري بالجولة الثالثة للدوري والتي شهدت تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويعود علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لإدارة فريقه من على دكة البدلاء لأول مرة منذ انطلاق بطولة الدوري العام بالموسم الجاري، خلال اللقاء المرتقب لفيوتشر والذي يجمعه بنظيره إيسترن كومباني على ملعب بتروسبورت، يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان علي ماهر قد قاد فيوتشر من المدرجات خلال أول 3 مباريات بالدوري الجاري، بسبب خضوعه لعقوبة الإيقاف من قبل اتحاد الكرة منذ الموسم الماضي خلال قيادته للنادي المصري، حيث تم إيقاف علي ماهر 4 مباريات بداية من الجولة الأخيرة للدوري الماضي.

وحصد فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، 4 نقاط حتى الآن، حيث فاز في المباراة الأولى على فاركو بهدف نظيف، قبل أن يخسر من الاتحاد في الجولة الثانية بنتيجة 3/2، ثم تعادل مع المصري في الجولة الثالثة بنتيجة 1/1.

وجاءت مباريات فيوتشر حتى الجولة الثامنة كالتالي:

الجولة الرابعة : الشرقية للدخان و فيوتشر يوم الخميس 18 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت

الجولة الخامسة : فيوتشر و إنبي يوم الثلاثاء 23 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد الاهلي وي السلام

الجولة السادسة : طلائع الجيش و فيوتشر يوم الجمعة 26 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد جهاز الرياضة

الجولة السابعة : فيوتشر و الأهلي يوم الثلاثاء 21 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على استاد الأهلي وي السلام

الجولة الثامنة : الإسماعيلي و فيوتشر يوم السبت 25 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد الإسماعيلية