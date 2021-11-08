"سويت نوفمبر" .. 7 أحداث سعيدة يزفها شهر 11 للأهلاوية

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القاهرة - سامية سيد - 7 أحداث سعيدة زفها شهر نوفمبر لجماهير النادي الأهلي، اكتملت بفوز ثمين على نادي الزمالك بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة الماضية على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، لتنضم تلك المباراة إلى سلسلة مباريات سعيدة أدخلت البهجة على قلوب عشاق الأحمر.

هذه المباراة سبقها 6 أحداث أهلاوية بامتياز انتهت بحصد الأهلي 6 ألقاب قارية من أصل 10 ألقاب توج بهم الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا، ليتربع على عرش أندية القارة السمراء المتوجين باللقب.

10 نوفمبر: بطولة أفريقيا 2013 أمام أورلاندو

فى العاشر من نوفمبر عام 2013، انتفضت جماهير الأهلي فرحاً بالتتويج الأفريقى الثامن فى تاريخ القلعة الحمراء، بعدما تغلب المارد الأحمر على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى نهائي دوري أبطال أفريقي، تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، كان آخر تتويج للأهلى بالبطولة الأفريقية فى نسخة 2013 أمام أورلاندو، بعدما انتهى لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا بالتعادل بنتيجة 1 / 1 قبل أن ينجح المارد الأحمر فى الفوز بموقعة الإياب بملعب المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 ليصبح مجموع المباراتين 3 / 1 لصالح الأهلى ليتوج بلقبه الثامن.

11 نوفمبر: بطولة أفريقيا 2006 أمام الصفاقسي

فى 11 نوفمبر 2006، قدم النادى الأهلي مباراة قوية أمام الصفاقسى التونسى بنهائى دورى أبطال أفريقيا بالمباراة التى أقيمت بالعاصمة التونسية رادس، سجل الأهلي هدفا لا يمكن نسيانه من ذاكرة المصريين والتوانسة، حيث سجل قذيفة أهلاوية فى مرمى تونس، فى الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة النهائية، ليهدى أغلى لقب للأهلاوية، خاصة أن مباراة الذهاب شهدت التعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

12 نوفمبر: بطولة أفريقيا 2005 أمام النجم

وفى 12 نوفمبر 2005 توج الأهلى بقيادة المخضرم مانويل جوزيه بلقب دورى أبطال أفريقيا، عقب الفوز على النجم الساحلى التونسى 3-0 فى إياب نهائى المسابقة بملعب الكلية الحربية، حيث كان الفريقان قد تعادلاً سلبياً فى جولة الذهاب بـ"سوسة"، وأحرز ثلاثية الأهلى فى المباراة النهائية كل من محمد أبو تريكة بالدقيقة 20، ثم أضاف أسامة حسنى الهدف الثانى فى الدقيقة 51، وسجل الهدف الثالث محمد بركات بالدقيقة 91.

16 نوفمبر: بطولة أفريقيا 2008 أمام القطن

في 16 نوفمبر عام 2008، توج النادي الأهلي باللقب السادس فى تاريخه، وفاز الأهلي ذهاباً بالقاهرة في الثاني من نوفمبر لعام 2008 بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من وائل جمعة وفلافيو، قبل أن يخطف تعادلاً إيجابياً في ملعب جاروا، بنتيجة 2-2 في السادس عشر من نوفمبر ويتوج على أثره باللقب.

17 نوفمبر: بطولة أفريقيا 2012 أمام الترجي

فى 17 نوفمبر، نجح النادى الأهلي فى التتويج باللقب الأفريقى السابع فى تاريخه، بعدما فاز على الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف فى رادس، وكان الفريقان قد تعادلا إيجابياً بهدف لكل منهما فى مباراة الذهاب التى أقيمت وقتها على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، قبل أن يسجل محمد ناجى جدو ووليد سليمان هدفى الأهلى، وعاش بعدها جمهور القلعة الحمراء واحدة من أسعد لياليه الكروية.

27 نوفمبر: الأهلي يتوج باللقب التاسع في دوري أبطال أفريقيا

في 27 نوفمبر العام الماضي، وبعد غياب 7 سنوات، وبعد أن استعصت الكأس التاسعة تُوّج الأهلي بالبطولة على حساب غريمه التقليدي الزمالك بالفوز (2-1) بنهائي النسخة الماضية.