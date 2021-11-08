شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه مالابو الغينى الإستوائى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة القدم النسائية بنادى وادى دجلة ثانى مبارياته اليوم الاثنين في دورى أبطال افريقيا للسيدات أمام مالابو بطل غينيا الاستوائية في تمام الرابعة عصرا، على ستاد الدفاع الجوى.

وافتتح دجلة مشواره في البطولة عصر الجمعة الماضى، بمواجهة مانديه المالى ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3 -1، وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية مقسمين على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتنطلق البطولة يوم 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

ويستضيف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.

أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.