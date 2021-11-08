شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يضع خطة استعداد المصرى البورسعيدى لمواجهة بيراميدز .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع التونسى معين الشعباني، المدير الفني للمصري، بداية من اليوم خطة الاستعداد لبيراميدز، تزامنا مع العودة للتدريبات بعدما منح الشعبانى لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، عقب نهاية مباراة المصري وفيوتشر التي أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويستأنف الفريق البورسعيدى مرانه مساء اليوم الإثنين ببرج العرب، استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الرابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر يوم الجنعة الموافق التاسع عشر من نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.

وخطف فريق فيوتشر نقطة ثمينة من المصري البورسعيدي، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام.

تقدم فيوتشر عن طريق مهاجمه مروان محسن في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وتعادل للمصرى حسن على من ضربة جزاء في الدقيقة 77، تحصل عليها أحمد الشيخ لاعب الفريق البورسعيدى.

رفع فيوتشر بهذا التعادل رصيده إلى النقطة الرابعة، بعدما فازعلى فاركو وخسر من الاتحاد السكندرى وتعادل مع المصرى، فيما خطف المصرى النقطة الثالثة، بعدما اكتفى بالتعادل في أول 3 جولات مع غزل المحلة وسموحة وفيوتشر.