شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: أبو جبل مينفعش ينافس الشناوي في المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب والأهلى سابقا، وسموحة حاليا، أن محمد الشناوي يقدم مستويات مبهرة في الفترة الأخيرة، ولا توجد منافسة بينه وبين أي حارس في المنتخب حاليا قائلا: "المدرب اللي عنده محمد الشناوي ميقدرش يقعده.. وأبوجبل ميدخلش في منافسه معاه في المنتخب".

وأضاف ناجي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "مستوى الشناوي وأبو جبل في القمة كان متواضعا جدا في بعض الكرات، والثنائي يتحمل مسئولية أهداف من التي سجلت في مباراة القمة".

وتابع مدرب حراس سموحة: "في مباريات القمة يكون للإعداد النفسي دور كبير فيها، واحترافية التدريب تفرض على المدرب حسن الاختيار، ومن ضمن الاحترافية عدم التعامل مع الحارس بالقطعة".

وأردف: "مينفش تدبح حارس عشان مباراة مش موفق فيها، وهناك حراس موفقين هذا الموسم بغض النظر عن النتائج منهم محمد صبحي مع فاركو".

وختم: "لم أقلل فنيا أبدا من عواد، هو حارس كبير وموهوب ويملك إمكانيات تؤهله لصناعة تاريخ كروي مميز، وهناك حراس موهوبين بالفطرة، منهم أمير عبد الحميد اللي كان ممكن يروح في حتة مختلفة".