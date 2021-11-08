شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي للغندور: الزمالك كان مرعوب من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد هشام حنفي، نجم النادي الأهلى، على خالد الغندور نجم الزمالك في لقاء تليفزيوني جمعهما، بأن جميع اللاعبين الذين اشتراهم الأهلى بمبالغ كبيرة شاركت في حصد البطولات، مثل حسين الشحات، الذى انتقل بمبلغ يقارب 5 ملايين دولار من العين الإماراتي.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الزمالك كان مرعوب من الأهلى في القمة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، الأهلى يملك عناصر مميزة وتسيد مباراة القمة".

ورد على تساؤل الغندور: "هل في قانون يسمح بدخول اللاعيبة قبل تسديد ركلة الجزاء؟".. أجاب هشام حنفي: "يعني هو في قانون يسمح برمي الكرة في الملعب علشان يفسد هجمة ويعطل اللعب!".

وتابع نجم الأهلى: "محمد شريف هو هداف الدورى ومحترف في مستواه والتزامه، ولا يمكن أن يجلس احتياطيا للوافد الجديد بيرسي تاو، لابد من استغلال الإمكانيات الفنية للاعبين معا".