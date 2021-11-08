بيراميدز: لا لرحيل إبراهيم عادل.. ضغوط رمضان انتهت.. والحساسية مع الأهلي صنعتها الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن العلاقة بين إدارة فريقه والنادي الأهلي تحكمها مصلحة الطرفين فقط، نافيًا وجود أي حساسيات بينهما.

وأشار سعيد في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن ما وصفه بـ"الضغط على رمضان صبحي" بات مرحلة سابقة، لا وجود لها حاليًا.

وقال سعيد: "لماذا لا ينافس بيراميدز على لقب الدوري؟ هناك مقومات بداية من الإدارة مرورًا بالجهاز الفني ثم اللاعبين، وكنا نحتاج إلى مدير فني قوي الشخصية ويمتلك الكثير من الإمكانيات، المدرب له دور يصل إلى 70% للتتويج بالبطولات".

وأكمل: "الضغط على رمضان صبحي مرحلة وانتهت، الأمر أصبح في طي النسيان بالنسبة له ولنا ولا نتحدث عنه الآن".

وأضاف: "أي بطولة نخوضها نحاول الوصول لأبعد مدى فيها، لا استطيع القول أننا نركز في الدوري ونترك الكونفدرالية أو العكس".

وأردف: "الأهلي لم يتواصل معنا لضم إبراهيم عادل، وبالمناسبة اللاعب غير قابل للتفاوض بشأنه حاليًا، وسيكون من نجوم مصر في نهاية هذا الموسم".

واختتم: "العلاقة بيننا وبين الأهلي تحكمها المصلحة، الحديث عن وجود حساسية خلقها الإعلام والجماهير فقط، لكن لا وجود في الواقع لأي حساسية بين الطرفين".