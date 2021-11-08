شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي لما كسب القمة 6 / 1 خسر الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الغندور، نجم نادي الزمالك سابقا، أن خسارة الزمالك في مباراة القمة قبل فترة التوقف مباشرة تصب في صالح الفريق الفائز وهو الأهلى، موضحا أنه يثق في قدرات الزمالك وإمكانيات اللاعبين.

وتابع الغندور، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الله يكون في عون الزمالك، الفريق يعانى من عدم استقرار على كافة الأصعدة، لكن هي مباراة ومرت، والدورى ما زال طويلا، بدليل أن الأهلى حينما فاز بالنتيجة التاريخية 6/1 خسر البطولة في موسم 2002".

وتابع الغندور: "الزمالك موقوف من القيد، وبالتالي من الصعب التخلي عن أشرف بن شرقي في يناير المقبل، الزمالك لو تلقى عرضا بمليون دولار لبيع اللاعب المغربي في يناير لن يتخلى عنه رغم ان اللاعب سيرحل مجانا في الصيف المقبل، والرهان على ذلك أن الزمالك ليس ناديا استثماريا".

وتحدث الغندور عن صفقات الأهلى قائلا: "مش حسين الشحات بـ5 مليون دولار، وميكيسوني بـ مليون ونص؟ طيب منزلوش صنعوا الفارق ليه!".

وواصل خالد الغندور: "يحسب للزمالك العودة للمباراة ضد الأهلي، وسير المباراة لا يعبر عن النتيجة، وكانت هناك بعض القرارات التحكيمية عليها لغط كبير، رغم أن هذه القرارات لم تكن مؤثرة بشكل كبير، وضربتي جزاء الأهلي ليس فيهما شك".