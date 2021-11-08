شكرا لقرائتكم خبر عن كيجو يشارك مع الزمالك فى دورى السلة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الإثنين، مصطفى مكاوى الشهير بـ " كيجو" لاعب فريق سلة الزمالك للمشاركة مع الفريق، فى مباراته أمام سموحة فى إياب مباريات دور ربع النهائى، بعد الايقاف الذى تعرض له.

وكان اتحاد السلة قرر إيقاف مصطفى كيجو، لاعب الفريق الأبيض نظرا لما بدر منه في مباراة هليوبوليس بدوري المرتبط ، ومن المقرر أن تقام اليوم 4 مباريات في إطار منافسات بطولة دورى مرتبط كرة السلة ، في إياب دور ربع النهائى من البطولة .

يلتقى التأمين مع الجزيرة ، و الزمالك مع سموحة ، و المصرية للاتصالات مع الأهلى ، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى مع سبورتنج .

فاز مصر للتأمين على الجزيرة فاز بنتيجة 76/65 ، و فاز سموحة على الزمالك 71/64 ، و الاهلى على الاتصالات 74/65 ، أما الاتحاد فتغلب على سبورتنج 65/90 .

ومن المقرر أن يلتقى في الدور نصف نهائي المسابقة ستقام بين الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من مباراة الثالثة من طرف، والفائز من المباراة الثانية مع الفائز من المباراة الرابعة من طرف.