شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: رمضان تخلص من ضغوط انتقاله.. والدورى الإيطالى أسهل من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى سعيد، المدير الرياضى بنادى بيراميدز، أنه مستغرب جدا من استبعاد رمضان صبحى، لاعب بيراميدز، من قائمة المنتخب لمباراتى أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال هانى سعيد مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "مستغرب من استبعاد رمضان صبحى من المنتخب خاصة بعد إصابة عمر مرموش وعدم تواجده في مباراتى أنجولا والجابون، ورمضان تخلص من ضغوط انتقاله من الأهلى إلى بيراميدز ويركز في تقديم حاجة كويسة هذا الموسم".

وأضاف هانى سعيد: "اللعب في الدورى الإيطالى أسهل من الدورى المصرى؛ لأن هناك في إيطاليا تنظيم، والفرق منظمة داخل الملعب فبيكون اللعب أسهل على عكس الدورى المصرى اللى بتلاقى كل لاعب بيتحرك بشكل عشوائى فبيصعب عليك قراراتك في الملعب، ولكن الدورى حاليا اتحسن بشكل كبير عن زمان".

وتابع: "محصلش أي مفاوضات مع الأهلى بعد عودتى من الاحتراف، وكان نفسى أعمل نجاحات أكتر مع الزمالك، ولكن الأجواء كانت صعبة بتغيير مجالس الإدارات".

واستطرد: "هناك ارتفاع في أسعار اللاعبين حاليا بس كل حاجة عرض وطلب، والأندية اللي بتدفع مرتبات زادت جدا في الدورى المصرى، وهناك لاعبون يستحقون المبالغ التي يتقاضونها".

وعن منصب المدير الرياضى، قال: "ممدوح عيد عرض عليا منصب المدير الرياضى لـ بيراميدز عندما كنت لاعبا، واعتذرت عن منصب المدير الرياضى داخل بيراميدز في البداية، وتم تجديد الطلب مرة أخرى وقبلت، بعدما كانت الأجواء في المقاصة صعبة، مما دفعنى إلى قبول عرض بيراميدز بتولى المنصب".

واختتم: "تاكيس جونياس من أفضل المدربين الذين قاموا بتدريب بيراميدز، ولكن كثرة التعادلات التي حققها في بداية مشواره أثرت عليه، ولو كان حقق انتصارين في البداية كان هينجح مع الفريق، ولكن النتائج لم تساعده".