شكرا لقرائتكم خبر عن مؤيد العجان: "رد الجميل" منعنى من شكوى الزمالك.. وخسارة القمة غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السورى مؤيد العجان، لاعب الزمالك السابق، أن أي لاعب يلعب في الزمالك يشعر بأنه في أحسن الأندية بالوطن العربى، وكان يتمنى الاستمرار، ولكن الإصابة أبعدته عن القلعة البيضاء.

وكشف العجان، في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامى شادى عيسى، أنه لم يفكر في مقاضاة الزمالك للحصول على مستحقاته المالية؛ لأن النادى وقف بجواره في أزمة إصابته وسانده ودعمه، ولذا اعتبر ذلك شيئا جميلا، ولا يجوز مقاضاة النادى.

ويرى العجان أن محمد عبد الشافى لاعب كبير، وكان يتمنى اللعب بجواره خلال فترة وجوده بصفوف الزمالك، كما يرى أن فتوح لاعب ممتاز ويتابع تألقه مع المنتخبات المصرية.

وأكد لاعب الزمالك السابق أنه لولا الإصابة لما خرج من نادي الزمالك حتى لو تلقّى عروضا أوروبية.

وعبّر مؤيد عن حزنه لخسارة الزمالك من الأهلي فى القمة 123 بنتيجة 3/5 فى الدورى، مؤكدا أنها نتيجة غير متوقعة.