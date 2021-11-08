شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: "قلبة الوش" وراء استبعاد طارق حامد من منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شادي محمد، نجم كرة القدم المصرية السابق، سبب استبعاد طارق حامد لاعب نادي الزمالك من معسكر الفراعنة لمواجهة أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال شادي محمد فى تصريحات تليفزيونية:" جاء قرار كارلوس كيروش باستبعاد طارق حامد بعد عدم مشاركة اللاعب اساسيا في مباراتي ليبيا في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس العالم .

وأضاف:" طارق حامد أبدى ضيقه بعد استبعاده في مباراة ليبيا الاولى من المشاركة الاساسية ثم "قلب وشه " بعد عدم مشاركته اساسيا في المباراة الثانية .

وشهدت قائمة منتخب مصر التى أعلنها لجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الجارى ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، مفاجآت بالجملة أبرزها استبعاد كل من طارق حامد وأحمد سيد زيزو لاعبى الزمالك، ورمضان صبحى لاعب بيراميدز.

وضمت القائمة 26 لاعبا على النحو التالي..

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد (انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )