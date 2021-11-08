شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى: لو مدرب مصرى خسر القمة بخماسية كان "اندبح".. والزمالك أكبر من بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حلمى، المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك، أن القطبين لعبا مباراة مفتوحة في اللقاء الذى أقيم يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهى بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وأكد حلمى، فى تصريحات تليفزيونية أن الجميع لا يتحدث عن المدرب الفرنسي كارتيرون، موضحا في ذات الوقت أنه لو تعرّض مدرب مصري للخسارة بخماسية في القمة لذُبح من قبل الإعلام والجمهور، ولكن ذلك لم يحدث لأن هناك مدربا أجنبيا على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وكشف محمد حلمى أن استبعاد أحمد سيد "زيزو" وطارق حامد من قائمة المنتخب الوطنى التي أعلن عنها كيروش استعدادًا لمباراتي أنجولا بلواندا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 نوفمبر ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم كانت مفاجأة بالنسبة له.

وعلق حلمى على أزمة عدم التجديد للمغربى أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك، قائلا: "نادى الزمالك أكبر من أى حد، ولابد من عدم الحديث عن اللاعبين بشكل مبالغ فيه وإعطائهم أكبر من حجمهم الطبيعى".

وتحدث حلمى عن عقوبة شيكابالا قائد الزمالك قائلا: "عقوبة شيكابالا ظالمة، وهناك بعض التصريحات المتضاربة التي تحدثت عن تلك الأزمة، والاتحاد المصرى لكرة القدم لم يقم باستدعاء شيكابالا للتحقيق معه".