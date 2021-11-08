شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: الفوضى ضربت دفاع الزمالك في القمة.. وبن شرقي الحاضر الغائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش، أن الفوضى ضربت دفاع الزمالك في لقاء القمة ضد الأهلي وهي سبب الخسارة بنتيجة 5-3.

وقال العشري، عبر تصريحات تليفزيونية، إن الفوضى ظهرت في الأهداف التي استقبلها الزمالك، بدليل أن الفريق استقبل 3 أهداف في 9 دقائق فقط.

وأشار إلى أن باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، حاول إعادة فريقه للمباراة مرة أخرى بتغييرات تكتيكية، ولكن الأهلي مع مدربه بيتسو موسيماني تفوقوا بشكل واضح.

وأوضح أن المغربي أشرف بن شرقي، نجم الزمالك، كان الحاضر الغائب في لقاء القمة ومستواه كان علامة استفهام.

وفى سياق متصل طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من معاونيه بالجهاز إعداد تقرير شامل عن جميع اللاعبين الذين شاركوا فى مواجهة الأهلى بقمة الدورى رقم 123 والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون خلال تلك المباراة والتى أدت للهزيمة بنتيجة ثقيلة، من أجل العمل على علاجها فور عودة الفريق لخوض تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى أمام الإسماعيلى، والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجارى، باستاد الإسماعيلية فى مواجهة ستكون فى غاية الصعوبة على الفريقين.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء قرار الراحة بعدما خاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.