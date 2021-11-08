شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: نخطط للمنافسة على الدوري.. واستبعاد رمضان صبحي من المنتخب يثير التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، أن الحديث عن المنافسة على بطولة الدوري مبكرا، وأن الفريق يسعى للمنافسة أيضًا، وأن الدوري هذا الموسم صعب جدا.

وقال فتح الله، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن استبعاد رمضان صبحي من قائمة منتخب مصر يثير التساؤلات، على الرغم من مستواه الرائع في الفترة الأخيرة.

واستبعد كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى رمضان صبحى، من قائمة الفراعنة التى تستعد لخوض مباراتي أنجولا بلواندا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 نوفمبر ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.