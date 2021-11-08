شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: نخطط للمنافسة على الدوري.. واستبعاد رمضان صبحي من المنتخب يثير التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، أن الحديث عن المنافسة على بطولة الدوري مبكرا، وأن الفريق يسعى للمنافسة أيضًا، وأن الدوري هذا الموسم صعب جدا.
وقال فتح الله، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن استبعاد رمضان صبحي من قائمة منتخب مصر يثير التساؤلات، على الرغم من مستواه الرائع في الفترة الأخيرة.
واستبعد كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى رمضان صبحى، من قائمة الفراعنة التى تستعد لخوض مباراتي أنجولا بلواندا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 نوفمبر ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.
وحرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، منذ أن تولى مهمة القيادة على عقد عدة جلسات نفسية مع رمضان صبحى، جناح وصانع ألعاب الفريق السماوى، من أجل مساعدته على تخطى كافة الأزمات التى تعرض لها مؤخرًا وتحديدًا منذ رحيله عن الأهلى والانتقال لبيراميدز.
ونجح جلال فى التعامل نفسيا مع رمضان صبحى، حيث منح اللاعب دفعة معنوية قوية قبل بداية الموسم الحالى، مما ساعد رمضان صبحى فى الظهور بمستواه المعهود فى المواجهات الماضية مع فريقه ومع المنتخب أيضًا.
ويسعى المدير الفنى لبيراميدز لمساعدة رمضان صبحى لتقديم أفضل ما لديه فى الملعب، خاصة أن جلال مؤمن بإمكانيات اللاعب وقدرته على تحويل مسار أى مباراة، وأنه من أحد الأعمدة الأساسية للفريق.