شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: الزمالك اكتفى بتطبيق اللائحة عقب خماسية القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادي محمد، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن نادي الزمالك قام بتطبيق اللائحة على اللاعبين بعد الخسارة أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز

وقال شادي محمد في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لم يوقع عقوبات خارج اللائحة بل فقط اكتفي بتطبيق لائحة الخسارة".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

من ناحية أخرى، دخل عبد الحميد بسيونى، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، اهتمامات مجلس إدارة الزمالك من أجل الاستعانة بخدماته كمدرب عام في الجهاز الفني الحالي للفريق الذى يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون.

ونادت العديد من الأصوات داخل اللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض بضرورة الاستعانة بمدرب عام بمواصفات معينة في الجهاز الفني للفريق الأول بعد رحيل أسامة نبيه، عقب نهاية الموسم الماضى وعدم وجود أي مدرب من أبناء النادى .

ويفاضل مجلس إدارة الزمالك فى الوقت الحالى بين أكثر من مدرب عام من أجل تولى أحدهما منصب الرجل الثانى داخل صفوف الفريق، فى الوقت الذى ينتظر فيه الإدارة عودة كارتيرون من سفره لمناقشته فى الأمر بجدية واتخاذ القرار النهائى فى هذا الأمر.