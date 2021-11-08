شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: حصلنا على مستحقاتنا المالية من الاتحاد الأفريقي وننتظر موعد السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن النادى حصل على كل المستحقات المالية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخاصة بتحقيق البطولات الأفريقية التي توج به النادى الأهلى.

وقال الدكتور سعد شلبى، مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلى حصل على كل المستحقات المالية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن البطولات التي حصل عليها سواء التاسعة أو العاشرة أو السوبر الماضى".

وأضاف المدير التنفيذى للنادى الأهلى: "ننتظر رد نهائي من الاتحاد الأفريقى بشأن موعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى".

وتابع سعد شلبى: "تم رصد مكافأة إضافية مع إلغاء عقوبة مباراة السوبر المحلى بعد الفوز على الزمالك بخماسية في لقاء القمة، والأهلى دائما يطبق قاعدة الثواب والعقاب مع كل إنجاز أو إخفاق".

واستطرد المدير التنفيذي: "الفوز على الزمالك بالقمة له أثر طيب وكبير على جميع من في الأهلى والنتيجة ليست فريبة لأنها تكررت نتيجة أكبر من ذلك.

وأردف: "الأهلى كان حريصا على عودة الجماهير وقدمنا الكثير من المبادرات في هذا الملف، لأنها أساس اللعبة المعنوي والمادى سواء أمام التليفزيونات أو في الملاعب، ولكن بالطريقة التي تضمن سلامة دخول وخروج الجماهير بشكل سليم".

واختتم: "التنسيق مع رابطة الأندية المحترفة متواصل ومستمر لبحث زيادة عدد الجماهير في مباريات الدورى، لما قدمته الجماهير من روح وقوة البطولة مما يزيد من عوائد كرة القدم المادية في المستقبل".