شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: خسرنا من الأهلي الموسم الماضي ولكن فزنا بالدوري.. وبن شرقي "ذهنه مشغول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، إن الفريق خسر من الأهلي مثل الموسم الماضي، ورغم ذلك حقق الفريق الأبيض لقب الدوري الممتاز.

وأشار حسين، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تراجع أشرف بن شرقي في الفترة الأخيرة بسبب أن ذهنه مشغول، وأنه لاعب مميز للغاية وانضمامه لمنتخب المغرب دليل على ذلك".

وأكد عضو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض كان الأقرب لتحقيق الفوز في مباراة القمة أمام الأهلي، وأن النتيجة ليس لها علاقة بمجريات اللقاء، موضحا أن توقيت أهداف الاهلي ساعد الفريق الأحمر على الفوز في المباراة، وأن اللاعبين شعروا بالإحباط بعد تلقي 3 أهداف في 9 دقائق.

وأوضح حسين السيد، إن الهزيمة بخمسة أهداف مثل الهزيمة بهدف واحد، مشيرا إلى أن النتيجة في النهاية خسارة الثلاث نقاط، متابعا: "محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك يتحمل الهدف الرابع للأهلي، خاصة وأن تسديدة أليو ديانج من مسافة بعيدة".

وضعت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق في مقدمة قائمة اللاعبين المطلوب التجديد لهم قبل يناير المقبل، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد.

واستقرت إدارة الزمالك على إنهاء ملف تجديد أشرف بن شرقي في الأيام المقبلة، خاصة أنه تم الاتفاق بين إدارة الزمالك وأشرف بن شرقي على كافة بنود التعاقد بما فيها القيمة المالية ومدة التعاقد، ويتبقي فقط الاتفاق على قيمة الشرط الجزائي في حالة فسخ التعاقد من جانب أي طرف من الطرفين.