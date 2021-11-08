شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: فيفا أسند لي إدارة بوركينا والنيجر في تصفيات كأس العالم رغم اعتزالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولي السابق، جهاد جريشة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أسند له مباراة بين فريقي بوركينا فاسو والنيجر في تصفيات كأس العالم رغم اعتزاله.

وقال جهاد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "من المؤكد أنني لم أرسل البريد الإلكتروني لنفسي لأدعي هذا الأمر، واعتذرت لفيفا عن ادارة المباراة".

من ناحية أخرى، أدى المنتخب الوطني تدريبه الأول على أحد الملاعب الفرعية باستاد الجيش ببرج العرب في بداية معسكره استعدادًا لمباراتي أنجولا بلواندا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

شارك في مران اليوم اللاعبون المختارون من الأندية المصرية، فيما يستكمل الفريق غدًا صفوفه بانضمام اللاعبين المحترفين في الخارج، بعد الاكتفاء بـ25 لاعبًا إثر التأكد من عدم تمكن عمر مرموش من اللحاق بالمعسكر نظرا لإصابته.

ومن المقرر أن يتحدث غدًا كارلوس كيروش لوسائل الإعلام من ملعب التدريب باستاد برج العرب من خلال مؤتمر صحفي مصغر بمناسبة انطلاق التجمع الدولي غدًا، ويعقد المؤتمر في الخامسة والربع مساء غد قبل انطلاق التدريب في الخامسة والنصف، حيث سيُسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى.