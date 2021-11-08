شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: لم نر من ألقى الكرة في ضربة جزاء معلول بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد عادل تعامل بشكل رائع مع مباراة القمة، قائلا: "مشوفناش مين اللي رمى الكرة في ضربة جزاء الأهلي الثانية".

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "محمد عادل كان هادئ جدا ومركز هو وطاقم التحكيم، وكان هدفه النجاح في المباراة، وتعامل بشكل جيد، وتعامل مع بعض المواقف في فترات المباراة بهدوء وشكل رائع ولم يتهاون في شكل القانون، ونفذه بشكل رائع وتعامل مع اللاعبين بشكل رائع".

وتابع رئيس لجنة الحكام: "لم نر من ألقى بالكرة داخل الملعب، وكان من الممكن أن يكون أحد حاملي الكرات، والكرة لم تتدخل في اللعب".

وأتم تصريحاته: "أشكر الأهلي والزمالك بعدم مطالبتهما بحكام أجانب، وأعتقد أن فترة الحكم الأجنبي انتهت".