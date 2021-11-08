شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة زوجية بين نور الطيب وعلي فرج استعدادا لبطولات الإسكواش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد البطلة المصرية نور الطيب، المصنفة العاشرة عالمياً لسيدات الاسكواش، للعودة من جديد إلى الملاعب الزجاجية، وذلك بعد هدنة قصيرة أخذتها البطلة المصرية من الملاعب، لتتفرغ إلى ابنتها فريدة، وخاضت نور الطيب مباراة زوجية مع زوجها البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، في وصلة تدريبية استعداداً للبطولات القادمة.

وكانت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس قد أعلنت في ديسمبر الماضي، عبر موقع رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش اعتزالها للعبة مرجعة السبب إلى انتظارها لحدث سعيد، حيث تنتظر البطلة المصرية مولودها الأول.

البطلة المصرية متزوجة من النجم على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ويعتبر الثنائى من أشهر الأزواج فى اللعبة خاصة بعدما حصدا فى وقت سابق بطولة أمريكا المفتوحة وهى واحدة من أقوى البطولات فى اللعبة.

وعادت نور الطيب إلى الملعب الزجاجى من جديد، بعد قرابة عام كامل من إعلان الاعتزال، حيث فضلت البطلة المصرية التفرغ لأسرتها، قبل أن تعود مجددًا إلى ممارسة اللعبة بعدما رزقت بابنتها فريدة.