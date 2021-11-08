شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبى: الميزانية تخطت الـ2.5 مليار جنيه.. ولدينا عروض لشراء اسم استاد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن الأهلى يمتلك العديد من العروض العالمية لشراء اسم استاد الأهلى الجديد، وندرس كل العروض لاختيار الأنسب.

وقال الدكتور سعد شلبى مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "نمتلك العديد من العروض العالمية لشراء اسم استاد الاهلى الجديد، وهناك تطبيق إلكترونى يقدم خدمات لأعضاء النادى الأهلى سيتم الإعلان عنه في الفترة الحالية، وميزانية الأهلى وصلت لـ2 مليار 559 مليون جنيه".

وأضاف سعد شلبى: "لم نتلق أى خطابات بموعد بطولة كأس العالم للأندية ولكن تم تلقى دعوة لزيارة الأماكن التي ستستضيف الأهلى خلال البطولة وتم تكليف سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق للسفر إلى الإمارات الأسبوع المقبل".

وتابع المدير التنفيذي: "لم يتم الحصول حتى الآن على المستحقات المالية من النجم الساحلى بشأن سليماني كوليبالى ويتم حاليا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الأهلى".

واستطرد سعد شلبى: "الأهلى حصل على كل المستحقات المالية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن البطولات التي حصل عليها سواء التاسعة أو العاشرة أو السوبر الماضى".

وأضاف المدير التنفيذى للنادى الأهلى: "ننتظر ردا نهائيا من الاتحاد الأفريقى بشأن موعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى".

وتابع سعد شلبى: "تم رصد مكافأة إضافية مع إلغاء عقوبة مباراة السوبر المحلى بعد الفوز على الزمالك بخماسية في لقاء القمة، والأهلى دائما يطبق قاعدة الثواب والعقاب مع كل إنجاز أو إخفاق".

وأوضح المدير التنفيذي: "الفوز على الزمالك بالقمة له أثر طيب وكبير على جميع من في الأهلى والنتيجة ليست فريبة لأنها تكررت نتيجة أكبر من ذلك.

وأضاف: "الأهلى كان حريصا على عودة الجماهير وقدمنا الكثير من المبادرات في هذا الملف، لأنها أساس اللعبة المعنوي والمادى سواء أمام التليفزيونات أو في الملاعب، ولكن بالطريقة التي تضمن سلامة دخول وخروج الجماهير بشكل سليم".

واختتم: "التنسيق مع رابطة الأندية المحترفة متواصل ومستمر لبحث زيادة عدد الجماهير في مباريات الدورى، لما قدمته الجماهير من روح وقوة البطولة، مما يزيد من عوائد كرة القدم المادية في المستقبل".