شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: بقول لكهربا سيبك من الأفلام وعندك حرب عشان ترجع تلعب فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أنه يريد من محمود كهربا لاعب الأهلي التركيز في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوقت يسرق كهربا خاصة في وجود لاعبين مميزين في مركزه.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "بقول لكهربا سيبك من الافلام والمشاكل خارج الملعب، وعندك حرب عشان ترجع تلعب في الأهلي بشكل أساسي".