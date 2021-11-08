شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجال: "تذبذب المستوى" أزمة مصطفى محمد مع جالاتا سراي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن اورتيجال، المدرب المساعد السابق للمنتخب التركي، أن مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي مستواه متذبذب بعض الشيء، وهو ما يؤثر على فرص بقائه مع الفريق.

وأشار اورتيجال، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن مصطفى لاعب يملك قدرات مميزة موضحا أن ما ينقصه فقط التركيز وثبات المستوى لإقناع مدربه فاتح تريم.

وأوضح أن الدوري التركي يعتمد على القوة البدنية بصورة كبيرة، مؤكدا أن اللاعب المصري يحتاج إلى تركيز شديد من أجل لمواصلة عمله في الدوري التركي وهو ما يحتاجه أيضا أحمد حسن كوكا وكريم حافظ وأحمد ريان .

وأشار إلى أن الإسماعيلي له مكانة خاصة في قلبه ولا ينسى عمله مع عدة نجوم وعلى رأسهم أحمد فتحي ومحمد جودة ومحسن أبوجريشة عندما كان يقوده كمدير فني، مشيرا إلى أن فتحي لاعب رائع وقادر على العطاء ولم يكن مفاجأة له أن فتحي ما زال مستمرا في المشوار الكروي لانه لاعب متميز ومحترف.

وأكد أنه لا يتابع باستمرار مباريات الدوري المصري، ولكنه يتابع اللقاءات الكبرى ومنها ديربي الأهلي والزمالك ونتائج الإسماعيلي.